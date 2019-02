Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Fahrlässige Körperverletzung

Offenburg (ots)

Weil eine 32-jährige Seat-Fahrerin am Montagnachmittag einen Lastwagen verbotswidrig überholte und so in einen entgegenkommenden, links abbiegenden Volkswagen krachte, ermitteln nun die Beamten des Polizeireviers Offenburg. Nach bisheriger Sachlage war der Golf-Fahrer gegen 17.30 Uhr in der Kronenstraße unterwegs, als ihm der entgegennahende Führer des Lkw das Abbiegen in die Straße "An der Weide" ermöglichte. Die 32-Jährige passierte derweil kurzerhand den Lkw und kollidierte mit dem VW. Eine 24-jährige Mitfahrerin im Golf wurde hierbei leicht verletzt. Es war ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro zu beklagen.

