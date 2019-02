Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Leicht verletzt

Kehl (ots)

Ein leicht verletzter Radfahrer ist die Folge eines Verkehrsunfalls am frühen Montagabend in der Siemensstraße. Nach ersten Erkenntnissen hat eine 19-jährige Autofahrerin gegen 18 Uhr den 56-jährigen Zweirad-Lenker übersehen. Ihr gelang es wohl noch gerade rechtzeitig, einen Zusammenstoß zu verhindern und zu bremsen. Der Fahrradfahrer erschrak jedoch und kam zu Fall. Er wurde durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

