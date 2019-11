Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Laurenburg - Vermisstenfahndung der Polizei Diez nach einem 78-jährigen

Laurenburg (ots)

Seit Montag dem 04.11.2019 gegen 15:30 Uhr wird ein 78-jährige aus Laurenburg vermisst, bislang gibt es keine Hinweise auf einen möglichen Aufenthaltsort. Der 78-jährige ist orientierungslos und benötigt ärztliche Hilfe / Medikamente. Am 04.11 und 05.11 fanden umfangreiche Suchmaßnahmen durch die FFW, Polizei und Rettungshundestaffel im näheren Bereich der Anschrift des Vermissten statt. Diese führten jedoch nicht zum Auffinden. Der Vermisste ist ca. 166cm groß und hat dunkelgraue Haare. Vermutlich ist er mit einer Mütze, dunklen Jacke und einer Jeans bekleidet. Wer ihn gesehen hat, bzw. sachdienliche Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter dem Notruf 110 an die Polizei oder unter 06432-6010 direkt an die Polizei Diez zu wenden. Eine genauere Beschreibung und ein Fahndungsbild des Vermissten ist auf der offiziellen Fahndungsseite der Polizei RLP unter folgendem Link zu finden: https://s.rlp.de/dMcEL

