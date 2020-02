Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühlertal, Obertal - Couragierte Zeugen nach versuchtem Raub

Bühlertal, Obertal (ots)

Zu einem offenbar versuchten Raubdelikt kam es am Montagabend in einer Bankfiliale in der Hauptstraße. Gegen 18:15 Uhr hatte eine Kundin gerade an dem dortigen Automaten Geld abgehoben, als ein 20 Jahre alter Tatverdächtiger an sie herantrat. Mutmaßlich mit dem Ziel das Geld zu erbeuten, ging er die Frau tätlich an. Dabei soll er sie auch gewürgt und getreten haben. Durch ihre Hilferufe wurde ein Zeuge auf die Situation aufmerksam, betrat den Filialraum und konnte wohl alleine dadurch den Tatverdächtigen von seinen Handlungen abbringen. Der mit rund zwei Promille alkoholisierte 20-Jährige flüchtete im Anschluss ins Freie, schlug dabei den Zeugen und trat auf die Fahrbahn der Hauptstraße. Dadurch musste eine Autofahrerin anhalten, was der Heranwachsende dazu nutzte, die Beifahrertür des Wagens zu öffnen und sich auf den Beifahrersitz fallen zu lasen. Durch den Zeugen, der mittlerweile Hilfe durch einen weiteren Passanten erhielt, konnte der Tatverdächtige aus dem Auto geholt und bis zum Eintreffen der inzwischen verständigten Polizei festgehalten werden. Gegen die anschließende vorläufige Festnahme leistete der junge Mann Widerstand und beleidigte die eingesetzten Polizeikräfte. Die 44-jährige Bankkundin benötigte im weiteren Verlauf medizinische Versorgung und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Mittlerweile haben die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt die Ermittlungen übernommen. Der 20-Jährige sieht nun einem Strafverfahren wegen versuchten Raubes, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung entgegen.

