Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Wohncontainer demoliert, gibt es Zeugen?

Oberkirch (ots)

Einen erheblichen Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro haben bislang unbekannte Vandalen in der Hesselbacher Straße angerichtet. Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend wurde ein dort abgestellter Wohncontainer mutwillig demoliert und mit Steinen beworfen. Hierdurch gingen mehrere Glasscheiben zu Bruch. Wer in diesem Zusammenhang Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 07802 7026-0 an die Ermittler des Polizeipostens Oberkirch.



