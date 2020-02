Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Gewaltsam eingestiegen

Rastatt (ots)

Ein Zeuge hat beobachtet, wie ein noch unbekannter Mann am Montagabend gewaltsam in ein Geschäft in der Herrenstraße eingedrungen ist und anschließend flüchtete. Der ungebetene Besucher war demnach kurz vor 20:25 Uhr in den Laden gelangt, indem er sich rabiat an einer Glasschiebetür zu schaffen gemacht hatte. Ob er im weiteren Verlauf etwas entwendete, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Rastatt hoffen unter anderem durch die Arbeit der Kriminaltechniker, Hinweise über den Einbrecher zu erlangen.

/ya

