Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Rennen mit Sportwagen auf der Bundesstraße 74 - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Nach Hinweisen aus der Bevölkerung haben sich am gestrigen 03. Oktober zwischen 17:00 h und 17:30 h zwei Autofahrer auf der Bundesstraße 74 in Höhe der ersten Abfahrt nach Schwinge in der dortigen 70er-Zone ein Rennen geliefert.

Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte ein 64-jähriger Fahrer eines schwarzen Lamborgini angehalten und kontrolliert werden.

Bei dem zweiten Fahrzeug dürfte es sich um einen ebenfalls schwarzen VW Golf R8 handeln. Hier konnte der Fahrer nicht mehr angetroffen werden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die das Rennen zwischen den beiden Sportwagen beobachtet haben und die Hinweise auf den Fahrer des Golf geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizeiinspektion zu melden.

