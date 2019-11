Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Thalfang (ots)

Am Montagabend, dem 11.11.2019 kam es gegen 17.50 Uhr in der Thalfanger Hauptstraße zum Brand in einem Mehrfamilienhaus. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude verhindert werden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die im Haus wohnhaften Personen konnten sich ins Freie retten. Es wurde glücklicherweise niemand verletzt. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Thalfang, Bäsch, Heidenburg und Malborn mit 54 Einsatzkräften sowie die Polizei Morbach. Die Hauptstraße musste während der Löscharbeiten zum Teil vollgesperrt werden. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

