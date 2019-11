Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einsatz am Klinikum

Idar-Oberstein (ots)

Am heutigen Montagnachmittag wurde die Polizei Idar-Oberstein wegen einer vermissten Person ins Klinikum Idar-Oberstein gerufen. Im Bereich des Hubschrauberlandeplatzes konnte der Vermisste zeitnah festgestellt werden. Da die Person sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und sich einen nicht näher definierbaren, messerähnlichen Gegenstand an den Hals hielt und sich auf die Polizisten zubewegte, mussten die Beamten zum eigenen Schutz und zum Schutz anderer Personen ihre Dienstwaffen ziehen. Glücklicherweise konnte der 34-jährige Mann schließlich dazu bewegt werden sich widerstandslos festnehmen zu lassen und so wurde bei dem Einsatz niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:



POLIZEIINSPEKTION IDAR-OBERSTEIN



Hauptstraße 189 (OIE AG)

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781-5610 oder 06781-450570







Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell