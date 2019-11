Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Festnahme nach Hakenkreuzschmierereien;Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Marburg und Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Marburg und Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Festnahme nach Hakenkreuzschmierereien

Marburg Seit Mitte August wurden im Stadtteil Wehrda wiederholt Hakenkreuze und antisemitische Parolen angebracht. Insgesamt registrierte die Polizei 13 Fälle. Diesbezüglich ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Nach intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei wurde am Donnerstagvormittag, 7. November, ein dringend tatverdächtiger 38 Jahre alter Mann aus Marburg vorläufig festgenommen.

Bei einer richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung stellten die Ermittler diverses Beweismaterial sicher. Der Beschuldigte räumte die Tatvorwürfe in seiner Vernehmung in großen Teilen ein. Eigenen Angaben zufolge handelte er aus "Langeweile" und "Dummheit". Die Ermittlungen zu den Beweggründen des Mannes dauern allerdings noch an. Der polizeibekannte 38-Jährige ist bis zu seiner vorläufigen Festnahme noch nicht wegen politisch motivierter Delikte in Erscheinung getreten. Mangels Haftgründen wurde der Beschuldigte nach seiner Vernehmung und erkennungsdienstlichen Behandlung entlassen.

Weitere Auskünfte in diesem Verfahren erteilt ausschließlich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Marburg, Tel. 06421- 290222.

Timo Ide (Staatsanwalt und Pressesprecher) Jürgen Schlick (Pressesprecher der Polizei)

