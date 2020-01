Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der PI Neuwied für die Silvesternacht, 31.12.2019 - 01.01.2020

Neuwied, Stadtgebiet (ots)

Neuwied Innenstadt - Bereits gegen 22.30 Uhr kam es am Silvesterabend zu einem Brand eines Kleidercontainers im Bereich Rheinbrücke. Unbekannte hatten hier offenbar den Container unsachgemäß mit Silvesterböllern befüllt. Dadurch geriet der Container in Vollbrand und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Polizei Neuwied bittet Zeugen sich bei hiesiger Dienststelle unter 02631-8780 oder unter pineuwied.wache@polizei.rlp.de zu melden.

Neuwied ST Gladbach - Um 22.55 Uhr wurde der PI Neuwied ein Verkehrsunfall auf der sog. Alteck zwischen Gladbach und Anhausen gemeldet. Eine Autofahrerin sei in die Leitplanke gefahren. Die eingesetzten Beamten stellten schnell fest, dass neben nicht angepasster Geschwindigkeit eine leichte Alkoholisierung der 28jährigen Unfallverursacherin für den Unfall ursächlich sein dürfte. Ein Alko-Test ergab einen Wert von 0,41 Promille. Der jungen Frau wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Neuwied Innenstadt - Eine Körperverletzung an der Eishalle wurde der Polizei um 00.27 Uhr gemeldet. Der 24jährige Geschädigte gab an, dass er aus einer Gruppe heraus grundlos mit Fäusten attackiert worden sei. Die Fahndung nach den Tätern verlief negativ. Auch hier bittet die Polizei Neuwied mögliche Zeugen, sich unter der 02631-8780 oder unter pineuwied.wache@polizei.rlp.de zu melden.

Neuwied Innenstadt - Ein weiteres Körperverletzungsdelikt wurde der Polizei gegen 01.10 Uhr aus der Wallstraße gemeldet. Die Ermittlungen ergaben, dass mehrere polizeilich hinreichend bekannte Jugendliche einige Böller in eine Gruppe Erwachsener geworfen hatten. Bei dem sich anschließenden Streitgespräch kam es schließlich zu Beleidigungen und weiteren Körperverletzungen. Die Täter konnten im Rahmen der Fahndung gestellt werden.

Neuwied ST Heimbach-Weis - Gegen 01.55 Uhr wurde aus einer zunächst gemeldeten und bereits behobenen Ruhestörung ein Widerstand gegen Polizeibeamte. Ein zuvor durch die Wohnungsmieterin der Wohnung verwiesener Mann rastete plötzlich aus und schlug und trat nach den eingesetzten Beamten und dem Personal des Rettungsdienstes. Ein Alko-Test bei dem 22jährigen Mann aus Boppard ergab einen Wert von deutlich über zwei Promille, außerdem dürfte der junge Mann Betäubungsmittel konsumiert haben. Ihm wurde, nachdem der Widerstand gebrochen war, eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Strafanzeigen wurden vorgelegt.

Neuwied Innenstadt - Zu einem weiteren Fall von Widerstand gegen Polizeibeamte kam es etwa zur gleichen Zeit vor einer neuen Diskothek in der Heddesdorfer Straße. Hier wollte ein alkoholisierter, 42jähriger Mann aus Neuwied zunächst seine Rechnung nicht bezahlen und dann seine Personalien nicht angeben. Bei Eintreffen der Polizei befand er sich in einer körperlichen Auseinandersetzung mit dem Sicherheitsdienst der Disko, dann ging der Mann sofort auf die Polizeibeamten los. Er musste schließlich in Gewahrsam genommen werden, wo er den Rest der Silvesternacht verbringen durfte. Hier randalierte der Mann zudem erheblich. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes erlitt eine Handknochenfraktur. Neben mehreren Strafanzeigen erwartet den Mann nun eine nicht unerhebliche Rechnung für die Reparatur einer Gewahrsamseinrichtung.

Neuwied Innenstadt - Vor der gleichen Diskothek kam es gegen 04.00 Uhr zu einem weiteren Einsatz, nachdem der Polizei eine Massenschlägerei vor dem Club gemeldet wurde. Bei Eintreffen der mit starken Kräften entsandten Polizei wollte niemand etwas gesehen haben, die beteiligten Personen hatten sich bereits entfernt. Die Polizei Neuwied bittet Zeugen sich bei hiesiger Dienststelle unter 02631-8780 oder unter pineuwied.wache@polizei.rlp.de zu melden.

Neuwied Innenstadt - Die Silvesterstreitigkeiten setzten sich schließlich gegen 08.20 Uhr in und vor einem Lokal in der Marktstraße fort. Ein 23 Jahre alter Neuwieder gab an, dass er von mehreren Personen attackiert worden sei. Dies wollte der junge Mann klären, was letztlich dazu führte, dass er kurzzeitig dem Gewahrsam der PI Neuwied zugeführt werden musste, um etwas "abzukühlen". Zuvor hatte er einen Platzverweis missachtet. Einer der Täter, ein 30jähriger Neuwieder, befand sich noch vor Ort, die anderen Personen entfernten sich bei Eintreffen der Polizei. Auch hier sucht die Polizei Neuwied Zeugen unter 02631-8780 oder unter pineuwied.wache@polizei.rlp.de.

Neuwied ST Engers - Im Laufe des Neujahrstages konnte schließlich noch eine Verkehrsunfallflucht vom ersten Weihnachtstag geklärt werden, die sich in der Auffahrt zur B42 in Richtung Neuwied ereignete (wir berichteten). Aufgrund von Spuren an der Unfallstelle war eine Ermittlung des Fahrzeugtyps möglich. Dies führte schließlich im Rahmen umfangreicher Ermittlungen dazu, dass die 20jährige Unfallverursacherin festgestellt werden konnte. Sie gab an, keinen Fremdschaden gesehen zu haben, deshalb sei sie weiter gefahren.

