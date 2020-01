Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Körperverletzung unter jungen Damen

Kirchen (ots)

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einer 29- und einer 20-jährigen Dame kam es am 01.01.2020, gegen 02:15 Uhr in der Bahnhofstraße in Kirchen. Hierbei wurde die jüngere der beiden Frauen von der etwas älteren ins Gesicht geschlagen und verletzt. Die Polizei Betzdorf hat ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

