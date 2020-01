Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zigarettenautomat aufgebrochen - Täter flieht

Kirchen (ots)

Am 01.01.2010, gegen 00:30 Uhr versuchte eine männliche Person mit einem Werkzeug einen in der Hauptstraße in Kirchen angebrachten Zigarettenautomaten zu öffnen. Hierbei wurde er von aufmerksamen Zeugen beobachtet und angesprochen. Die männliche Personen flüchtete daraufhin zu Fuß vom Tatort.

Durch die Zeugenaussagen und polizeiliche Ermittlungsarbeit konnten vielversprechende Hinweise erlangt werden, die zu erwarten lassen, dass der Täter ermittelt wird.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

