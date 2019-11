Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Auto nicht versichert und keinen Führerschein

Heek (ots)

Wanderarbeiter zogen am Mittwoch in der Bauerschaft Averbeck in Heek von Tür zu Tür und boten ihre Dienste an. Polizeibeamte kontrollierten gegen 14.15 Uhr den Klein-Lkw der beiden Dortmunder und stellten fest, dass ein 30-jähriger Arbeiter auf Grund eines Haftbefehls (Fahren ohne Fahrerlaubnis) zur Festnahme ausgeschrieben war. Ein 52-Jähriger, mit dem er sich bei der Fahrt aus dem Ruhrgebiet abgewechselt hatte, war ebenfalls nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. Für den geführten Lkw bestand kein Versicherungsschutz. Die Beamten entstempelten das Kennzeichen vor Ort und stellten den Fahrzeugschein sicher. Der Halter muss sich mit den Konsequenzen eines Strafverfahrens auseinandersetzen, da er zugelassen hatte, dass sein Fahrzeug ohne Versicherungsschutz von Fahrern ohne gültige Fahrerlaubnis gesteuert wurde.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell