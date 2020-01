Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall - vier verletzte Personen

Wallmenroth (ots)

Am 31.12.2019, gegen 23:30 Uhr ereignete sich auf der Hauptstraße (B 62) im innerörtlichen Bereich von Wallmenroth ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 20-jährige Fahrerin eines VW-Polo fuhr aus Richtung Wissen kommend in Richtung Betzdorf. In einer leichten Rechtskurve kam die junge Fahrzeugführerin nach links auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und prallte dort gegen einen geparkten Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der geparkte Pkw vom Standort weg gegen eine Hauswand gedrückt. Die Fahrerin des VW-Polo stand deutlich unter alkoholischer Beeinflussung, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,15 Promille. Die Fahrerin wurde leichtverletzt und drei ihrer Mitfahrerinnen wurden schwerverletzt in Krankenhäuser eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei 20000 Euro. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein der Fahrerin sichergestellt.

