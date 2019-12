Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall - Sachschaden

Herdorf-Dermbach (ots)

Am Montag, 30.12.2019, gegen 15:10 Uhr befuhr ein 21-jähriger mit seinem PKW die Rolandstraße. Hierbei stieß er, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW, der im absoluten Halteverbot abgestellt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3300 Euro.

