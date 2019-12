Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Leichtverletzter Person

Kirchen (ots)

Am frühen Morgen des 31.12.2019 befuhr ein 56-jähriger Fahrer eines VW den Baumschulweg in Richtung Stadtmitte. Hierbei geriet er in einer Linkskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn von der Straße ab, stieß dort gegen eine Mülltonne, einen Bauzaun und ein Gartentor. Der Unfallverursacher wurde hierbei leicht verletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.

