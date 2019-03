Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen a. d. Brenz - Alkoholisierter Autofahrer schleudert in Bushaltestelle

Ulm (ots)

Ein 33-jähriger Opelfahrer befuhr am späten Samstagabend die Memminger Straße in Giengen. Am Memminger Torplatz verlor der Fahrer aufgrund Alkoholeinfluss und überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte gegen einen Brunnen und ein Wartehäuschen. Durch ein umherfliegendes Betonteil wurde eine 41-jährige Fußgängerin leicht am Kopf verletzt. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Durch weitere Trümmerteile wurden 6 weitere, geparkte Fahrzeuge beschädigt. Der Unfallfahrer blieb unverletzt, musste jedoch Blut und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. An den geparkten Fahrzeugen entstand etwa 6000 Euro Sachschaden. An dem Brunnen und dem Wartehäuschen entstand etwa 10000 Euro, sowie am Wagen des Unfallverursachers etwa 15000 Euro Sachschaden. Vor Ort waren ein Notarzt und 2 Rettungswagen, sowie die freiwillige Feuerwehr Giengen mit 16 Rettern und 4 Fahrzeugen eingesetzt.

Polizeipräsidium Ulm

