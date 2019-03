Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Munderkingen - Renaultfahrer mit reichlich Promille unterwegs

Ulm (ots)

Einen Wert von über zwei Promille pustete ein 51-Jähriger Autofahrer am frühen Samstagmorgen in den Alkoholtester der Polizei. Der Mann war kurz nach Mitternacht in Munderkingen von einer Streife zu einer Verkehrskontrolle angehalten worden. Bei seiner Überprüfung bemerkten die Beamten eine deutliche Atemalkoholfahne. Nach dem Alkoholtest wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie eine längere Führerscheinsperre.

