Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Trunkenheitsfahrt endet an Fußmattenausklopfer

Ulm (ots)

Am frühen Samstagmorgen versuchte gegen 5 Uhr der Lenker eines VW-Busses, sein Fahrzeug auf dem Gelände einer Tankstelle in der Jahnstraße zu parken. Dieses Vorhaben scheiterte, er stieß mit seinem Fahrzeug gegen einen sogenannten Fußmattenausklopfer und beschädigte diesen. Der 37-Jährige begab sich daraufhin zu Fuß in den Verkaufsraum der Tankstelle und meldete den Schaden. Dem Angestellten in der Tankstelle fiel die erhebliche Alkoholisierung des Autofahrers auf. Er verständigte die Polizei. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde der VW-Busfahrer zu einem Alkoholtest gebeten. Ein erster Test ergab einen Wert von deutlich über zwei Promille. Er wurde zur Entnahme einer Blutprobe in die Klinik gebracht, der Führerschein des jungen Mannes wurde beschlagnahmt.

