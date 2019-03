Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Polizei beendet gefährliche Fahrt

Einen Transporter hat die Polizei am Donnerstag in Geislingen gestoppt.

Ulm (ots)

Kurz vor 18 Uhr kontrolliert eine Streife den Kastenwagen am Rorgensteig. Schnell zeigte sich, dass der Fahrer offenbar Personen und Güter gewerblich transportiert, obwohl er keine Genehmigung hat. Den Fahrtenschreiber hatte der Fahrer auch nicht bedient. Schließlich war das Fahrzeug so marode, dass die Weiterfahrt zu gefährlich war. Frontscheibe und Unterboden am Transporter sowie die Bremsen am Anhänger waren kaputt. Jetzt muss das Gespann begutachtet werden. Der Fahrer musste deshalb eine Sicherheit von rund 2.500 Euro hinterlegen. Bei einer Frau im Fahrzeug tat sich der Verdacht auf, dass sie sich illegal in Deutschland aufhält. Auch sie musste eine Sicherheit von Hunderten Euro hinterlegen und das Land verlassen.

