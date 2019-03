Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Zwielichte Handwerker

Für eine kleine Reparatur am Carport verlangten Unbekannte am Donnerstag in Temmenhausen mehrere tausend Euro.

Gegen 10.30 Uhr klingelten drei unbekannte Männer an einem Haus in Temmenhausen. Sie machten den Bewohner auf einen vermeintlichen Schaden auf dem Dach seines Carports aufmerksam. Sie boten eine Reparatur für wenige hundert Euro an. Der 68-Jährige nahm das Angebot an. Die Unbekannten demontierten die Dachpappe und versahen das Dach mit einem Wellblech. Die Reparatur dauerte keine Stunde. Die Handwerker forderten nun einen Betrag von mehreren tausend Euro. Nachdem der 68-Jährige eine Zahlung verweigerte, ließen die drei Unbekannten nicht locker und foderten mehr Geld. Mit einem der Männer fuhr er schließlich zu einer Bank und hob Geld ab. Das übergab er einem der Männer. Danach flüchteten die drei Betrüger mit einem weißen Fahrzeug. Der Polizeiposten Dornstadt (Telefon 0731/188-0) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Beamten suchen nun Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten Männern geben können. Bereits am Mittwoch traten Unbekannte mit ähnlicher Betrugsmasche in Ulm-Wiblingen in Erscheinung (siehe Pressemitteilung vom 07.03.2019: www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/3272351). Die Polizei prüft nun, ob die beiden Fälle miteinander in Verbindung stehen.

Einem Betrüger sind seine finsteren Absichten in den seltensten Fällen anzusehen. Die Täter treten in ganz unterschiedlichen Rollen auf: Mal geben sie sich als seriös gekleideter Geschäftsmann, mal werden sie als Handwerker in Arbeitskleidung oder sogar als angebliche Amtsperson vorstellig. Um ans Ziel zu gelangen, überraschen die Täter immer wieder durch außerordentlichen Ideenreichtum. Der durch sie verursachte finanzielle Schaden ist oft nicht wieder auszugleichen. Die Polizei bittet deshalb um besondere Vorsicht. Seien Sie kritisch bei Haustürgeschäften. Lassen Sie keine fremden Personen ins Gebäude. Verständigen Sie bei verdächtigem Verhalten sofort die Polizei.

