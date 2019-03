Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - Nicht aufgepasst

Hoher Sachschaden entstand bei einem Unfall am Freitag auf der B10.

Ulm (ots)

Gegen 12.30 Uhr fuhr ein 49-Jähriger mit seinem VW auf der B10 in Richtung Ulm. Auf Höhe der Anschlussstelle Nassach waren an der B10 Mäharbeiten im Gange. Ein Lkw der Straßenmeisterei sicherte die Mäharbeiten auf dem rechten Fahrstreifen nach hinten ab. Er führte einen Sicherungsanhänger mit sich. Der VW-Fahrer übersah das Sicherungsfahrzeug. Er fuhr direkt auf den Anhänger auf. Der VW geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb dort stehen. Der 43-jährige Fahrer des Straßenmeisterei Lkw wurde nicht verletzt. Rettungskräfte brachten den VW-Fahrer vorsorglich in ein Krankenhaus. Ob dieser verletzt wurde ist noch nicht bekannt. Der VW und der Anhänger waren nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 55.000 Euro. Die B10 war an der Unfallstelle für ungefähr eineinhalb Stunden nur einspurig befahrbar.

Hinweis der Polizei: Als eine der wichtigsten Grundregeln mahnt die Straßenverkehrsordnung zu ständiger Vorsicht. Fahrer und Fußgänger müssen jederzeit aufmerksam sein und Ablenkungen jeglicher Art vermeiden. Jede Unaufmerksamkeit kann schwerwiegende Folgen haben. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

+++++++ 437168

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell