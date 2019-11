POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Polizeiinspektion Goslar

Einbruch in Einfamilienhaus in Goslar-Lengde:

Bislang unbekannte Täter hebelten im Tatzeitraum von Montag, den 11.11.2019, 19:00 Uhr, bis zur Feststellung am Dienstag, den 12.11.2019, um 15.30 Uhr, ein Fenster an der Rückfront eines im Umbau befindlichen Hauses auf. Anschließend entwendeten sie daraus hochwertige Werkzeuge. U.a. einen Bohrschrauber, einen Akkuschrauber und eine Kreissäge.

Verkehrsunfall am Dienstag, den 12.11.2019, 10.10 Uhr:

Ein 85jähriger Bad Harzburger befuhr mit seinem Skoda Rapid die Bismarckstraße in Bad Harzburg aus Richtung Bahnhof kommend. In Höhe des Hauses Nr. 16 übersah er einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand zum Parken abgestellten Seat Ibiza und es kam zu einem Zusammenstoß. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 11000,- Euro.

Verkehrsunfall mit Flucht:

Am Dienstag, den 12.11.2019, wurde der Polizei ein Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort mitgeteilt. Der Halter eines schwarzen VW Polo hatte sein Fahrzeug gegen 18.20 Uhr in Bad Harzburg in der Kurhausstraße auf einem Parkplatz zum Parken abgestellt. Bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug um 19.55 Uhr stellte er fest, dass hinten links am Fahrzeug der Kotflügel und der Stoßfänger eingedellt und zerkratzt worden war. Außerdem war der Reifen platt. Am Polo konnte gelber Farbabrieb festgestellt werden. Der Verursacher des Schadens hatte sich mit seinem Fahrzeug jedoch entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung oder Unfallaufnahme zu kümmern. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg zu melden.

