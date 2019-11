Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 12.11.2019

Goslar

Diebstahl in Baustellen an der BAB A7 und der B248 bei Ildehausen In der Zeit vom 08.11.2019, 11.00 Uhr, bis 11.11.2019, 07.00 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter von Baustellen an der Brückenüberführung der BAB A7, an der B248, Northeimer Straße in Ildehausen sowie auf der BAB A7, in Höhe Ildehausen, mehrere Baumaschinen und Baulampen sowie andere diverse Gegenstände im Gesamtwert von mehr als 10.000,00 Euro. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Seesen, Telefon 05381-9440, in Verbindung zu setzen. (Bür)

Wildunfall Am 11.11.2019, gegen 16.30 Uhr, befuhr eine 26-jährige Frau aus Lamspringe die K58 von Bilderlahe in Richtung Engelade. Hierbei wechselte ein Reh über die Fahrbahn, so dass die Frau nicht mehr ausweichen konnte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Reh. Das Reh wurde getötet. Am PKW entstand ein Schaden in noch nicht bekannter Höhe. (Bür)

