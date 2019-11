Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Nachtrag zur Pressemeldung zum Sachverhalt "Ansprechen von Kindern" im Bereich Liebenburg

hier: Erster "Ermittlungserfolg"

Goslar (ots)

Im Zusammenhang mit den erlangten Hinweisen zum Ansprechen von Kindern, wurde der Polizei Goslar am Sonntag, 10.11.2019, ein Hausfriedensbruch gemeldet. Eine Frau hatte am frühen Abend bei einer Familie in Liebenburg geklingelt. Der 7-jährige Sohn der Familie öffnete die Haustür und die Frau betrat den Hausflur. In der Hand hatte sie zwei Handpuppen aus Stoff. Die Mutter des Jungen beförderte die Frau kurzerhand vor die Haustür. Eine entsprechende Anzeige wegen Hausfriedensbruch wurde durch die Polizei Goslar entgegengenommen.

Heute stellte sich heraus, dass die Frau, die mit einem Mann unterwegs war, Bekannte der Nachbarn waren und sich tatsächlich im Haus geirrt hatten. Der Strafantrag wurde zurückgezogen.

Holzhausen, POK

