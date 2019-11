Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 11.11.2019

Goslar (ots)

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Zu einem Wohnungseinbruch kam es zwischen dem 31.10. und dem 10.11.20019 in der Altdammer Straße. Hier gelangten bislang unbekannte Täter durch die Wohnungstür in eine Wohnung im 2. OG und entwendeten einen Fernseher. Der entstandene Schaden wird auf ca. 400 EUR geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Goslar entgegen.

Sachbeschädigung an Pkw durch Graffiti

In der Nacht von Freitag auf Samstag besprühte ein bislang unbekannter Täter einen Pkw Audi A3 von der Vorder- bis zur Rückseite mit bläulicher Lackfarbe. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhen von 1000EUR. Das Fahrzeug war in der Straße "Am Jürgenfeld" geparkt. Hinweise zur Tat oder zum Täter nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Holzhausen, POK

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell