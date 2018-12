POL-NE: Wohnungseinbrecher - Bewohner melden verdächtiges Duo

Logo der landesweiten Präventionskampagne "Riegel vor" zum Schutz vor Wohnungseinbrüchen Bild-Infos Download

Neuss/Dormagen (ots) - Durch die zuvor aufgehebelte Terrassentür drangen unbekannte Einbrecher am Donnerstagabend (06.12.), in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 19:00 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Azalienstraße in Neuss-Reuschenberg ein. Das Haus wurde durchsucht, die Beute bestand aus Schmuck.

In der Dormagener Innenstadt suchten sich Wohnungseinbrecher am Donnerstag (06.12.) ein Mehrfamilienhaus an der Castellstraße für ihre Zwecke aus. Zwischen 16:30 Uhr und 19:00 Uhr versuchten sie im Obergeschoss erfolglos eine Haustür aufzuhebeln. Bewohner fielen zur Tatzeit im Treppenhaus zwei verdächtige Personen auf. Einer aus dem Duo war etwa 30 Jahre alt, 170 bis 180 Zentimeter groß, hatte eine dickliche Figur, braune Haare und einen Vollbart. Sein Begleiter war jünger als 30 Jahre und von schmaler Statur. Die Polizei sicherte Spuren an den Tatorten und nahm die Ermittlungen auf. Nachbarn oder Passanten, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit den Einbrüchen in Verbindung stehen könnten, bittet die Kripo um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 02131 300-0.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell