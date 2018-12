POL-NE: Navi- und Airbagdiebe unterwegs - Kripo sucht Zeugen

Das Bild zeigt den Innenraum eines BMW nach der Tat. (Symbolbild: Polizei NRW) Bild-Infos Download

Rommerskirchen (ots) - In der Nacht von Donnerstag (06.12.), 18:15 Uhr, auf Freitag (07.12.), 06:15 Uhr, brachen Unbekannte in Eckum auf dem Ahornweg einen BMW der 3er Serie auf. Abgesehen hatten sie es auf dessen Lenkrad samt Airbag.

In Butzheim, auf der Flurgasse, hatten sich Diebe einen grauen VW Arteon für ihre Zwecke ausgesucht. Hier hatten sie es auf das festinstallierte Navisystem abgesehen. Die Tatzeit ist in etwa identisch mit der in Eckum. Wie sie in die Innenräume der beiden Autos gelangten, ist noch unbekannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wertet die Spuren aus. Sie erbittet Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, unter der Telefon 02131 3000.

