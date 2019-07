Polizei Bonn

POL-BN: Versuchtes Tötungsdelikt in Siegburg: Opfer schwebt weiter in akuter Lebensgefahr

Verdächtiger räumt Tatbegehung ein

Bonn (ots)

Der 27-Jährige, der am Mittwochabend in Siegburg seine 19-jährige, ehemalige Freundin durch Gewalteinwirkung gegen den Oberkörper lebensgefährlich verletzt haben soll, hat im Rahmen seiner Vernehmung die Tatbegehung eingeräumt. Ein Richter erließ noch am Donnerstag einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes. Der Festgenommene wurde heute einem Richter vorgeführt, der den Haftbefehl verkündete.

Bei der Überprüfung von möglichen Anlaufadressen war der Tatverdächtige am Donnerstagabend in Köln-Dellbrück von Ermittlern der Mordkommission festgenommen worden. Bei der Festnahme leistete er keinen Widerstand.

Die 19-jährige Frau hatte sich vor etwa zwei Monaten von dem 27-Jährigen getrennt. Mit zwei Kleinkindern, die aus der Beziehung stammen, war sie in eine Wohnung nach Siegburg gezogen. Dort kam es zum Tatgeschehen (siehe unsere Pressemeldung vom 11.07.2019). Sie schwebt nach Auskunft der behandelnden Ärzte weiterhin in Lebensgefahr. Die Kinder befinden sich in der Obhut des Jugendamtes.

