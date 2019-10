Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Handy aus Getränkeauto gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am 17.10.2019, gegen 12.50 Uhr, stellte ein Mitarbeiter eines Getränkeauslieferers sein Fahrzeug vor der Anschrift eines Kunden in der Leuschnerstraße ab. Während er mit seinem Kollegen die Getränke zum Kunden brachte, wurde er von der Kundin darauf aufmerksam gemacht, dass jemand etwas aus seinem Fahrzeug geholt habe. Als er zu seinem Auto eilte, konnte er nur noch einen dunkelhaarigen Mann mit einem schwarzen Fahrrad davonfahren sehen. Als er in dem Auto nachschaute, musste er feststellen, dass ein Handy gestohlen worden war. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

