Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unter Drogeneinfluss Fahrrad gefahren und Unfall verursacht

Ludwigshafen (ots)

Am 17.10.2019, gegen 13.40 Uhr, fuhren ein 24-Jähriger und ein 22-Jähriger mit ihren Fahrrädern auf der Brunckstraße in Richtung Oppau hintereinander her. Als der 22-Jährige den 24-Jährigen überholen wollte, schnitt er diesen, so dass dieser stark abbremsen musste und stürzte. Daraufhin drehte sich der 22-Jährige kurz um und fuhr dann weiter. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den 22-Jährigen in der Nähe ausfindig machen. Da er einen stark nervösen Eindruck machte, wurde er durchsucht. Dabei fanden die Polizeibeamten unter anderem eine geringe Menge Marihuana. Der 22-Jährige gab an, dass er an diesem Tag bereits Marihuana konsumiert hatte. Er wurde mit zur Dienststelle genommen und nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Das weitere Fahrradfahren an diesem Tag wurde ihm verboten. Das aufgefundene Marihuana wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1035

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell