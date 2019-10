Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit E-Bike Fahrer

Ludwigshafen (ots)

Am 17.10.2019, gegen 06.45 Uhr, fuhr ein 54-Jähriger mit seinem E-Bike auf dem Radfahrerschutzstreifen auf der Mundenheimer Straße in Richtung Rottstraße. Neben ihm fuhr auf der Straße ein unbekannter Autofahrer. Als der Autofahrer in die Rottstraße einbog, wäre er fast mit dem E-Bike Fahrer zusammengestoßen, wenn der 54-Jährige keine Vollbremsung gemacht hätte. Durch das starke Abbremsen überschlug sich der E-Bike Fahrer, während der unbekannte Autofahrer weiter fuhr in Richtung Roonstraße. Ein Zeuge, der alles beobachtet hatte, leistete dem 54-Jährigen erste Hilfe und verständigte die Polizei. Er gab an, dass es sich bei dem unbekannten Auto um eine weiße Limousine der Marke BMW gehandelt habe. Der 54-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Wer sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Autofahrer machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

