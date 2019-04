Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Auf der Geest/ 18-Jähriger vertreibt Rollerdiebe

Coesfeld (ots)

Ein 18-jähriger Lüdinghauser hat am Montag (8 April, gegen 16.45 Uhr) drei Männer dabei beobachtet, wie sie seinen Mororroller stehlen wollten, der an der Straße Auf der Geest geparkt war. Als sich der 18-Jährige dem Trio näherte, flüchteten die Tatverdächtigen. Beschreibung: zwischen 17 und 18 Jahre alt, dunkel gekleidet, einer trug ein auffälliges gelbes Oberteil. Der größte der drei war mit einem lilafarbenen Darmenrad unterwegs, an welchem das hintere Schutzblech fehlte. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 02591/7930

