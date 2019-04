Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Stevede

Auto gerät in den Gragen - Fahrer und Beifahrerin schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Ein 65-jähriger Autofahrer und seine 66-jährige Beifahrerin verletzten sich am Montag, gegen 10.45 Uhr, schwer bei einem Verkehrsunfall. Der Gladbecker befuhr mit seinem Auto die L581 in Richtung Coesfeld. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er mit seinem Auto nach rechts in den Graben. Dabei überfuhr er ein Verkehrszeichen und einen Leitpfosten. Die Beifahrerin konnte sich aufgrund der ungünstigen Lage des Autos im Straßengraben nicht selbstständig aus dem Auto befreien. Sie wurde durch die Feuerwehr und den Rettungsdienst geborgen. Ein Krankenwagen brachte die verletzten Personen in umliegenden Krankenhäuser. Für die Unfallaufnahme leitete die Polizei die Fahrzeuge an der Unfallstelle vorbei.

