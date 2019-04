Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Baumgarten/ Drogenfahrt gestoppt

Coesfeld (ots)

Polizisten haben am Montag (8. April, gegen 16.45 Uhr) auf der Straße Baumgarten in Billerbeck die Drogenfahrt eines 23-jährigen Billerbeckers gestoppt. Angehalten wurde der Autofahrer, weil er nicht angeschnallt war. Während der Kontrolle ergaben sich Zweifel an der Fahrtüchtigkeit des Mannes. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Der Billerbecker hatte Kokain und Amphetamine konsumiert. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet jetzt ein Verfahren.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell