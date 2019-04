Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Rönhagenweg/ Tür aufgetreten - Zeuge verscheucht Einbrecher

Coesfeld (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer haben am Montagmorgen (8. April) gegen 6 Uhr versucht, in eine Wohnung am Rönhagenweg in Olfen einzubrechen. Die Täter hatten sich zunächst Zugang zum Grundstück verschafft und eine Seiteneingangstür zu einer Garage aufgetreten. Von der Terrasse aus versuchten sie anschließend, eine Schiebetür zum Haus aufzutreten. Dabei wurden Sie von einem Zeugen gestört und flüchteten zu Fuß in Richtung Eversumer Straße. Der Zeuge beschreibt die beiden Unbekannten wie folgt: beide ca. 1,90 Meter groß, dunkel gekleidet. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Zeugen werden gebeten, sich zu melden: 02591/7930

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell