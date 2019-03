Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Börger - Fahrezeuge stoßen mit Spiegeln aneinander

Börger (ots)

Am Freitagmittag ist es auf der L51 zwischen Börger und Werpeloh zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 12.30 Uhr war ein in Richtung Börger fahrender blauer Transporter zu weit auf die Gegenfahrbahn geraten, so dass es zu einem Zusammenstoß mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Fahrzeugs kam. Der Fahrer des Transporters hielt nicht an. In diesem Zusammenhang wird der Fahrer eines schwarzen BMW X3 mit EL-Kennzeichen gesucht, welcher den Vorfall beobachtet hatte. Hinweise nimmt die Polizeistation Sögel unter der Rufnummer (05952)93450 entgegen.

