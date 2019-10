Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bei Parfum Diebstahl erwischt

Ludwigshafen (ots)

Am 17.10.2019, gegen 15.40 Uhr, betraten ein 20-Jähriger und ein 22-Jähriger einen Drogeriemarkt am Rathausplatz und gingen direkt in die Parfümabteilung. Dort nahm der 22-Jährige zwei Chanel Parfums aus der Warenauslage und steckte sie in die Jackentasche. Daraufhin verließen die beiden das Geschäft, ohne die Parfums zu bezahlen. Der 25-jährige Ladendetektiv beobachtete das Geschehen und folgte den beiden zusammen mit seinem 43-jährigen Kollegen bis ins Rathaus Center. Dort sprachen sie die beiden an und forderten sie auf, mit in das Büro im Drogeriemarkt zu kommen. Dieser Aufforderung kamen sie nach und blieben im Büro bis die hinzugerufenen Polizeibeamten eintrafen. Beide Diebe gaben den Diebstahl zu.

