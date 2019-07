Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Fernseher erbeutet

Elektrogeräte und Geld stahl ein Unbekannter bei einem Einbruch am Mittwoch in Giengen.

Laut Polizeiangaben sei der Einbrecher zwischen 6 und 15 Uhr in eine Wohnung in der Scharenstetter eingedrungen. Vermutlich gelangte der Unbekannte unberechtigt an einen Schlüssel, denn die Polizei sah keinerlei Aufbruchspuren. Aus der Wohnung erbeutete der Dieb einen Fernseher, eine Stereoanlage, zwei Staubsauger und Geld. Die Polizei (Tel. 07322/96530) hat die Ermittlungen aufgenommen.

