Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sonstige Einbruchsdelikte

Kreis Heinsberg (ots)

In acht Fällen drangen Einbrecher in Firmen, Geschäfte, Gaststätten und Lagerhallen ein.

- Ebenfalls durch ein Fenster drangen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (31. Dezember) in ein Geschäft an der Grebbener Straße in Heinsberg-Grebben ein. Sie durchsuchten mehrere Schubladen und stahlen nach ersten Erkenntnissen Münzgeld sowie einen Computer. - In Heinsberg-Oberbruch wurde zwischen Sonntag (29. Dezember) und Dienstag (31. Dezember) eine Gaststätte an der Boos-Fremery-Straße aufgebrochen. Die Täter hebelten die Eingangstür auf, um ins Objekt zu gelangen. Anschließend hebelten sie einen Spielautomaten auf und stahlen das darin befindliche Münzgeld. Zudem entwendeten sie eine Kellnergeldbörse mit Bargeld und einen Sparschrank.

- An der Quimperlestraße in Geilenkirchen bemerkten Zeugen am Mittwoch (1. Januar), gegen 10 Uhr, dass das Schaufenster eines Geschäftes stark beschädigt war. Die hinzu-gerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass in das Geschäft eingebrochen worden war. Die Täter entwendeten diverse Gegenstände aus dem Schaufenster. Die Tat wurde in der Nacht zu Mittwoch (1. Januar) begangen.

- In Geilenkirchen-Niederheid verschafften sich Unbekannte am Dienstag (31. Dezember), gegen 3.30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände an der Straße Am Forsthaus. Was sie entwendeten, wird noch ermittelt.

- In der Nacht zu Mittwoch (1. Januar) wurde auch der Container einer Firma an der David-Hansemann-Straße in Übach-Palenberg aufgebrochen. Was die Täter daraus stahlen, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

- Ein Sportstudio an der Hilfarther Straße in Hückelhoven war ebenfalls das Ziel unbekannter Täter. Diese verschafften sich gewaltsam Zutritt und öffneten mehrere Türen und Schränke im Gebäude. Was sie entwendeten, wird nun ermittelt.

- Ein Lagerraum an der Brückenstraße in Wassenberg-Birgelen war in der Nacht zu Montag (30. Dezember) das Ziel unbekannter Täter. Diese hebelten die Tür auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

- Ebenfalls an der Brückenstraße in Wassenberg-Birgelen wurde die Tür zu einem weiteren Lagerraum aufgehebelt. Diese Tat ereignete sich zwischen Samstag (28. Dezember) und Dienstag (31. Dezember). Auch hier entwendeten die Täter nach ersten Erkenntnissen nichts.

