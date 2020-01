Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zigarettenautomat aufgehebelt

Täter festgenommen

Wassenberg-Ophoven (ots)

Ein aufmerksamer Anwohner hörte am 2. Januar (Donnerstag), gegen 4.30 Uhr, Geräusche vor dem Haus an der Marienstraße. Als er nach dem Rechten sah, bemerkte er einen Mann, der einen Gegenstand in der Hand hielt, der wie ein Brecheisen aussah und damit versuchte, einen Zigarettenautomaten aufzuhebeln. Daraufhin verständigte er die Polizei. Die Beamten konnten den Täter in der Nähe antreffen und nahmen ihn vorläufig fest. Es handelt sich um einen 36-Jährigen aus Heinsberg. Die Polizei nahm die Ermittlungen zu diesem Fall auf. Diese dauern weiter an.

