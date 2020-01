Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Leichtkraftrad entwendet und wieder aufgefunden

Wegberg-Wildenrath (ots)

Ein Leichtkraftrad der Marke Daelim Motor, welches zwischen Samstag, 28. Dezember, und Montag, 30. Dezember, an der Straße An der Wildenquelle entwendet wurde, wurde kurze Zeit später an der Straße Birgelener Bahn wieder aufgefunden. Das Zündschloss hatten die Täter offensichtlich aufgebohrt. Das Zweirad wurde sichergestellt und dann wieder an seinen Eigentümer übergeben. Die Ermittlungen zu dieser Tat dauern weiter an.

