Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Pizzeria +++

Oldenburg (ots)

Bei einem Einbruch in eine Pizza-Bäckerei an der Bloherfelder Straße ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Geldbetrag von etwa 100 Euro gestohlen worden. In der Zeit zwischen 23.30 und 11 Uhr versuchten die unbekannten Täter zunächst, eine Fensterscheibe an der Gebäudeseite einzuschlagen, was ihnen nicht gelang. Daraufhin begaben sich die Einbrecher auf die andere Seite des Hauses und hebelten dort ein auf Kipp stehendes Fenster auf. Auf diese Weise gelangten sie in den Verkaufsbereich der Pizzeria und entwendeten aus der Kasse Bargeld. Mit ihrem Diebesgut flüchteten die Täter anschließend wieder aus dem Gebäude. (1231064)

+

Ein weiterer Einbruch wurde am Mittwoch aus der Memeler Straße gemeldet: Zwischen 18.40 und 20.40 Uhr entfernten Unbekannte zunächst die Rolläden eines rückwärtigen Fensters des Einfamilienhauses. Dann hebelten sie das Fenster auf und stiegen ins Haus. Aus dem Flur ließen sie einen geringen Bargeldbetrag mitgehen. Im Obergeschoss fanden die Unbekannten noch eine Geldbörse mit weiterem Baugeld. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. (1233241)

Für Zeugenhinweise kann die Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115 kontaktiert werden.

