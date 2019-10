Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Oldenburg: Einbruch in Erdgeschosswohnung am Johann-Justus-Weg +++

Oldenburg (ots)

Mehrere Hundert Euro Schaden sind am Dienstag bei einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung am Johann-Justus-Weg entstanden. Die unbekannten Täter hatten in der Zeit zwischen 8.30 und 18 Uhr zunächst ein Fenster auf der Rückseite des Hauses aufgehebelt und waren so ins Haus eingestiegen. Sie durchwühlten die Wohnung daraufhin nach Wertsachen und entwendeten neben Bargeld noch einen Computer, eine Armbanduhr sowie Zubehör einer Spielekonsole. Die Täter flüchteten nach der Tat un unbekannte Richtung. Für Zeugenhinweise ist die Polizei unter der Nummer 0441/790-4115 telefonisch erreichbar. (1227715)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

https://www.instagram.com/polizei.oldenburg.sk

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell