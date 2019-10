Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Radfahrerin nach Verkehrsunfall am Haarenufer im Krankenhaus +++

Oldenburg (ots)

An der Einmündung Rummelweg/Haarenufer kam es am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 22-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich gegen 20 Uhr. Ein 49-jähriger Autofahrer befuhr den Rummelweg in Fahrtrichtung Haarenufer. Im Bereich der Einmündung verlangsamte er zunächst die Geschwindigkeit. Beim Einbiegen in die Straße Haarenufer missachtete er dann die Vorfahrt der 22-jährigen Oldenburgerin, die mit ihrem Fahrrad in Richtung Stadtmitte fuhr. Es kam zum Zusammenstoß; die Radfahrerin musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. (1227929)

Kurz zuvor wurde der Polizei ein Unfall gemeldet, der sich am Marschweg zugetragen hatte. Ein 56-jähriger Autofahrer hatte um 17.30 Uhr die Autobahn 28 an der Anschlussstelle Marschweg verlassen und wollte nach rechts in Richtung Gartenstraße abbiegen. Als der Oldenburger den Radweg entlang des Marschwegs überquerte, übersah er eine 38-jährige Radfahrerin, die ebenfalls den Marschweg in Richtung Gartenstraße befuhr. Bei der Kollision stürzte die Radfahrerin und erlitt dabei leichte verletzungen. (1227604)

Der Unfalldienst der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise können telefonisch unter der Nummer 0441/790-4115 abgegeben werden.

