Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Oldenburg: Einbruch in Einfamilienhaus an der Blücherstraße +++

Oldenburg (ots)

In den vergangenen Tagen drangen unbekannte Einbrecher in ein Einfamilienhaus an der Blücherstraße ein und entwendeten unter anderem Bargeld. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischem dem vergangenem Donnerstag und Dienstag, 20 Uhr. Die Täter hatten während der Abwesenheit der Hausbesitzer zunächst ein Fenster zum Badezimmer des Hauses aufgehebelt und waren so ins Haus geklettert. Dort durchwühlten sie mehrere Räume. Im Wohnzimmer steckten die Diebe eine Spardose mit Bargeld in Höhe von über 100 Euro ein. Aus dem Kinderzimmer im Obergeschoss entwendeten die Täter mehrere Kleinteile.

Die Polizei nimmt unter der Telefonnummer 0441/790-4115 Hinweise von Zeugen entgegen. (1223016)

