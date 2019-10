Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Diebe haben es auf hochwertige Arbeitsgeräte abgesehen ++

Oldenburg (ots)

Am vergangenen Wochenende, vermutlich in der Nacht zum 12.10.2019, haben bislang unbekannte Täter versucht, in Westerstede-Linswege, Alpenrosenstraße, an hochwertige Arbeitsgeräte zu gelangen. Während der Versuch, einen Transporter eines Monteurs einer Straßenbaufirma aufzubrechen, noch scheiterte, hatte(n) der/ die Täter bei einem Einbruch in eine Lagerhalle einer Gartenbaufirma mehr Erfolg. Hieraus entwendeten die Täter hochwertige Gartengeräte, wie Heckenscheren, Kettensägen, Flexgeräte usw.. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Westerstede (04488/833-115) in Verbindung zu setzen.

