Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Verkehrsunfall mit verletzter Fahrzeugführerin ++

Oldenburg (ots)

Am 15.10.2019 befuhr eine 52 j. Fahrzeugführerin aus Oldenburg mit ihrem Pkw die BAB 28 in Richtung Leer. Kurz hinter der AS Zwischenahner Meer bekam sie einen Schwächeanfall und wollte auf den Parkplatz Garnholt ( 26160 Bad Zwischenahn ) die BAB verlassen. Beim Auffahren auf den Parkplatz kam sie von der Fahrbahn ab und prallte gegen Bäume. Durch den Unfall wurde sie verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt.

