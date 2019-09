Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit einer schwer- und einer leicht verletzten Person

Warburger Straße, B 68, Paderborn (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Warburger Straße wurden ein 83jähriger Mann schwer- und eine 57jährige Frau leicht verletzt. Der Paderborner war mit seinem PKW Oldtimer auf der Warburger Straße von Lichtenau in Richtung Paderborn unterwegs. Kurz vor der Haxtergrundbrücke fuhr er auf den vor ihm fahrenden Pkw der 57jährigen auf, die nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen wollte. Der Oldtimer prallte anschließend in die Leitplanke, so dass der Fahrer eingeklemmt wurde und von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden musste. Beide Verletzten mussten mit Rettungswagen in Paderborner Krankenhäuser gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro

